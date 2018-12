Sześć w jednym, czyli Helios przypomina  stare opolskie kina

Ta wizerunkowa zmiana to efekt projektu „Stare kina”, firmowanego przez sieć Helios. Przypomnieć i upamiętnić przybytki X Muzy, które niegdyś istniały na kulturalnej mapie miasta - to jego główne założenie.

Prace rozpoczęły się od zbierania dokumentacji. Jak przyznaje dziś Joanna Domagała, dyrektor opolskiego Heliosa, zadanie nie było łatwe, bo to dokumentacja „rozproszona”.

O pomoc w dotarciu do zdjęć i innych archiwalnych materiałów kino zwróciło się więc do opolskich mediów, instytucji kultury, do mieszkańców, którzy tamte kina zachowali w pamięci. I udało się.

Kinomani chętnie dzielili się wspomnieniami, rodzinnymi fotografiami sprzed lat. Swoje zbiory udostępniło Muzeum Śląska Opolskiego. Własne fotograficzne archiwa odkurzyli fotoreporterzy Jerzy Stemplewski i Sławomir Mielnik.

Dzięki temu można było odtworzyć i zlecić wykonanie neonów, które niegdyś wisiały nad wejściem do Bolko, Odry, Krakowa, Kosmosu, Stylowego czy Kinopleksu (to ostatnie kino stanowiło najmniejszy problem, bo z całej szóstki jest najmłodsze i działało tam, gdzie dziś funkcjonuje Helios).

Mam nadzieję, że opolanie docenią koncept, który łączy miejsca, magię kina, a jednocześnie odnosi się do tradycji, do historii miasta - mówi Anna Jaszczyk, dyrektor operacyjna sieci Helios, współautorka projektu.

Oprócz neonów jego dopełnieniem jest multi-touch w holu Heliosa. Dotykowy wyświetlacz pozwala zainteresowanym błyskawicznie odnaleźć krótką historię każdego opolskiego kina, obejrzeć archiwalne zdjęcia, poczytać zapiski opolan, którzy z sentymentem wspominają swoją młodość w starych kinach.