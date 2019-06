Szkolenia i kursy w Opolu z dofinansowaniem dla firm

Dlaczego szkolenia i kursy dla firm są takie ważne?

Żyjemy w dobie zmieniających się przepisów, trendów, nieustannie ulepszanego oprogramowania czy powstawania nowych technik i metod używanych w poszczególnych branżach. Firmy, które chcą utrzymać swoją pozycję na rynku i rozwijać się, muszą umożliwiać pracownikom podnoszenie własnych kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności. Przedsiębiorcy najchętniej wybierają dla swoich pracowników szkolenia in company, które organizuje m.in. Wyższa Szkoła Bankowa. Kursy WSB są tworzone we współpracy z firmami; uwzględniane są miejsce, czas trwania i tematyka szkolenia. Przedsiębiorcy mogą uzgadniać te aspekty z WSB i tym samym zyskać pewność, że ich pracownicy nie tylko będą mieć komfortowe warunki do nauki, ale także nauczą się tego, co niezbędne z punktu widzenia firmy. Za kursami WSB przemawia zresztą więcej czynników – szkolenia prowadzi doświadczona kadra, a na zajęciach wykorzystywane są innowacyjne metody nauczania. Dowiedz się więcej

o kursach i szkoleniach WSB w Opolu .

Dofinansowanie szkolenia

Kwestią, która na pewno zainteresuje wielu przedsiębiorców, jest możliwość uzyskania dofinansowania szkolenia. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą je otrzymać dzięki bezpłatnej bazie usług rozwojowych utworzoną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Za pośrednictwem platformy można wybrać odpowiednią usługę z listy ofert usług otwartych lub ofertę na zamówienie dodaną przez jej realizatora. Uwaga: przedsiębiorca musi zarejestrować swoją firmę w BUR (Bazie Usług Rozwojowych), a następnie złożyć odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, przedsiębiorca po zakończonym szkoleniu opłaca fakturę za usługę, a w dalszej kolejności składa wymagane dokumenty rozliczające usługę. Z dokładnym opisem procesu ubiegania się o dofinansowanie kursu warto zapoznać się za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej (np. BUR).