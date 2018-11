Szlachetna Paczka 2018 wystartowała! Baza rodzin otwarta, już możemy pomagać! [GALERIA]

- To jest jeden z najpiękniejszych momentów w kalendarzu akcji - mówi Alicja Wiśniewska, wolontariuszka Szlachetnej Paczki i miejska radna z Opola. - Od dziś można wybierać rodziny lub osoby samotne w trudnej sytuacji życiowej, dla których w pojedynkę lub razem ze znajomymi przygotujemy świąteczną paczkę. Nasz marsz ma sprawić, aby nikt nie przeoczył tego wydarzenia, żeby żadna z potrzebujących osób nie została bez wsparcia.

Wolontariusze, którzy przemaszerowali ulicami Opola w barwnym korowodzie, obdarowywali przechodniów jabłkami, uśmiechami i zarażali pozytywną energią do działania.

- W bazie znajdziemy informacje na temat tego, dlaczego konkretna osoba czy rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej oraz jakie są jej najpilniejsze potrzeby - mówi Alicja Wiśniewska. - Z naszego doświadczenia wynika, że darczyńcy często wybierają rodziny, z którymi w pewien sposób się utożsamiają, na przykład mieli kiedyś podobne problemy...Oczywiście przygotowując paczkę możemy puścić wodze fantazji i dorzucić coś specjalnego, czym zaskoczymy obdarowanych.

Ideą akcji jest to, by wspierać w wychodzeniu z biedy, ale nie uzależniać rodzin od pomocy innych. - Po raz drugi na przykład pomagamy pani, która mieszkała z dzieckiem w domu samotnej matki. Ona dziś nadal potrzebuje pomocy, ale mieszka już na swoim i zrobiła ogromny krok w kierunku tego, by radzić sobie samodzielnie. Takie sytuacje utwierdzają nas w przekonaniu, że to, co robimy, ma sens - podsumowuje wolontariuszka.



Bazę rodzin można znaleźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl Czas na przygotowanie paczki mamy do 8-9 grudnia. Wtedy odbędzie się finał akcji i podarki trafią do potrzebujących.

OPOLSKIE INFO [16.11.2018]