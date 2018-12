Szlachetna Paczka 2018. Zostało kilka dni, żeby pomóc najbiedniejszym Opolanom

Pani Dorota (36 l.) i pan Mariusz (42 l.) wychowują czwórkę dzieci: Najmłodsze bliźniaczki, Wioletta i Wiktoria, mają 4 lata, Katarzyna - 15, a Patryk, który cierpi na autyzm i jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim - 17.

Pani Dorota poświęca swój czas domowi, opiece nad synem i bliźniaczkami, co nie pozwala jej podjąć pracy. Pan Mariusz pracuje na trzy zmiany przy produkcji. Łazienka w ich domu wymaga kapitalnego remontu - nie mają ciepłej wody, wanny, umywalki. Rodzina utrzymuje się z jednej pensji i programu 500+ (razem mają 4400 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania zostaje im 537 zł na osobę miesięcznie.

To opis nyskiej rodziny, która jeszcze w czwartek w południe czekała na darczyńców Szlachetnej Paczki.

W całym województwie opolskim takich rodzin było wczoraj jeszcze 66, ale ta liczba cały czas się zmienia.

Z Raportu o biedzie opracowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA, które od 2001 roku organizuje Szlachetną Paczkę, wynika, że 20 proc. rodzin korzystających z tej pomocy nie ma w mieszkaniu łazienki. W co piątej średni miesięczny dochód na osobę, po odliczeniu stałych kosztów utrzymania, nie przekracza 200 zł. To mniej niż 7 zł na dzień.

„Nie mają nadziei, nie mają perspektyw, żyją z dnia na dzień. Niczego dla siebie nie chcą, z niczego też nie są dumni. Chorób, na które cierpią ich dzieci, nie da się wyleczyć. Nie da się ich nawet zahamować. Łudzili się i walczyli przez wiele lat. Dzisiaj nie mają już siły. Po długim namyśle odpowiadają: - Lubię gotować i grać w szachy (on). - Lubię czytać i słuchać muzyki poważnej (ona). Ale zaraz zmieniają „lubię” na czas przeszły. „Bo kiedy to było?” - tak zaczyna się tegoroczny raport oparty o dane zebrane z 34,5 tys. polskich rodzin. - Obraz, jaki wyłania się z tych historii, może zburzyć przekonanie, że bieda w Polsce to dziś tylko margines - przekonują autorzy.

Beneficjenci Szlachetnej Paczki marzą o: „łazience, żeby już nie trzeba było załatwiać się do wiaderka”, „tlenie 99,4 proc., który za 53 zł jest bez recepty, a starcza na około miesiąc”, „nowej peruce dla babci, która 37 lat temu zachorowała na nowotwór i wciąż ma tę samą” albo o „nowych zębach, bo odkąd mąż je wybił, pani Marta wstydzi się uśmiechać”.

W więcej niż co czwartej rodzinie wielodzietnej włączonej do Szlachetnej Paczki co najmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne. Co czwarta dorosła osoba pozostaje bez pracy w powiatach o najwyższym bezrobociu. 11 zł na dzień mają średnio do dyspozycji (po odliczeniu stałych kosztów utrzymania) osoby starsze i samotne włączone do Szlachetnej Paczki.

- To, że większość z nas ma ten komfort, by nie stykać się z biedą na co dzień, nie oznacza, że możemy ją ignorować. W dodatku to komfort złudny. Nieszczęśliwy wypadek, splot niefortunnych wydarzeń, choroba i nagła niepełnosprawność, to sytuacje, które stają się udziałem również tych, którzy żyli w przekonaniu, że bieda ich nie dotyczy. Bo bieda to nie patologia - komentuje Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA. - To doświadczenie, które dotyka ludzi, którzy mają - a przynajmniej mieli kiedyś - marzenia. I nie marzyli o biedzie. Nie odwracajmy się od nich.

Szlachetna Paczka w województwie opolskim

450 potrzebujących rodzin z naszego województwa znajdzie się w tym roku w bazie Szlachetnej Paczki - podaje Katarzyna Śliwicka, regionalna koordynatorka. - Do miast, w których szybciej znajdują się darczyńcy, przekierowujemy rodziny z mniejszych miejscowości, gdzie nie ma tylu ofiarodawców - wyjaśnia.

Wczoraj w południe rodzin w opolskiej bazie było jeszcze 66 (najwięcej w powiecie głubczyckim, Głogówku, Wołczynie, Praszce, Prudniku), ale ta liczba cały czas się zmienia: znajdują się kolejni chętni, którzy chcą pomóc, ale dochodzą też ostatnie, potrzebujące rodziny.

W najbliższą sobotę i niedzielę otwarte zostaną magazyny Szlachetnej Paczki, do których ofiarodawcy przywiozą podarunki przygotowane dla potrzebujących rodzin. W typowaniu potrzebujących pomagają m.in. ośrodki pomocy społecznej, Caritas, szkoły, fundacje.

Szlachetna Paczka. Tak było w 2017 roku