Szykują się zmiany w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Ratusz chce znaleźć chętnych na 37 procent udziałów

- W skali Polski jest to jedna z pierwszych inicjatyw tego typu. Wcześniej podobny manewr zastosowały tylko władze Gdyni - podkreśla Arkadiusz Wiśniewski. - Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ zakładamy, że w kolejnej perspektywie unijnej będzie znacznie mniej pieniędzy do pozyskania na wsparcie inwestycji. My natomiast mamy śmiałe plany - budowę nowego stadionu przy ul. Północnej, realizację aquaparku czy nowego domu kultury - i nie chcemy z nich rezygnować. Dlatego chcemy zapewnić finansowanie dla tych zadań - mówi.