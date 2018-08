Ponad 60 drzew może zostać wyciętych po obu stronach ul. Ozimskiej w Opolu. Część już usunięto. Ekolodzy są oburzeni, ratusz przekonuje, że nie wszystkie rośliny trafią pod topór.

Chodzi o drzewa rosnące w rejonie ulicy Ozimskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małopolską i Wiejską. W rejonie tej drugiej krzyżówki usunięto kilka pokaźnych topoli. Uzasadniano to tym, że były suche i stwarzały zagrożenie.- Ale wszystko wskazuje na to, że cięć będzie znacznie więcej. Na pasie zieleni pomiędzy ulicą Ozimską i Ozimską-bis także wycięto kilka drzew, a kolejne oznakowano, w sumie ponad 60 - alarmuje pani Janina, mieszkanka jednego z domów w rejonie ul. Ozimskiej-bis.- Wcześniej te drzewa poważnie ogławiano. Niby to miała być pielęgnacja, ale w praktyce to załatwiło te rośliny. Ta część miasta przez lata była zielona, a teraz ma być ogołocona – argumentuje opolanka.Grzegorz Ostromecki, ekolog i aktywista miejski, zauważa, że zanosi się na kolejną wycinkę na dużą skalę w Opolu. - Sytuacja jest dramatyczna. Przez ubytki zieleni pogarsza się jakość powietrza, a upały są bardziej dotkliwe. Badania pokazują, że drzewa obniżają temperaturę powietrza w mieście nawet o kilka stopni Celsjusza – stwierdza.Inny mieszkaniec, pan Filip, jest jednak zdania, że z cięciami nie można czekać. - Lepsze to, niż żeby konar miał komuś spaść na głowę. Zawsze można posadzić nowe drzewo - mówi.Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola, przekonuje, że to, iż jakieś drzewo w rejonie ul. Ozimskiej oznakowano, nie oznacza jeszcze, że będzie wycięte.- Każde z drzew będzie ocenione przez przedstawicieli komisji środowiskowej. Ta składa się z pracowników wydziału ochrony środowiska, sześciu pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz osób zaangażowanych społecznie - wylicza.- Od ich opinii zależeć będzie, czy drzewa da się jeszcze ratować, czy też trzeba je usunąć. Drzewa wytypowano do oceny po sygnałach samych mieszkańców i po naszych przeglądach - tłumaczy.