PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły kolejny etap remontu linii kolejowej Opole - Nysa. Efektem jest przywrócenie od środy (1.08) połączeń kolejowych na odcinku między Opolem i Szydłowem.

- Ważnym zakresem prac była przebudowa kilkunastometrowego wiaduktu kolejowego koło Szydłowa - mówi Mirosław Siemieniec z PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Na kolejnym etapie budowany będzie nowy przystanek Nysa Wschodnia, w okolicy ul. Morcinka - dodaje Mirosław Sieminiec.

Natomiast przebudowa odcinka Łambinowice – Nysa rozpocznie się w 2019 roku.

- Pasażerowie dojadą szynobusem z Opola do Szydłowa, tam przesiądą się do autobusu, którym dojadą do Łambinowic, następnie ponownie wsiądą do pociągu - informuje Ireneusz Cieślik z opolskich Przewozów Regionalnych.Dzięki zakończonym pracom pomiędzy Opolem i Szydłowem pasażerowie korzystają już z wygodniejszych peronów na stacji w Komprachcicach i przystanku Opole Chmielowice. Są tam wiaty i tablice informacyjne. Całość dostosowana jest do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.Przebudowa toru na odcinku Opole–Szydłów to w m.in. montaż 7 nowych rozjazdów, ułożenie 13 tysięcy podkładów, 18 kilometrów szyn oraz wysypanie ponad 12 tys. ton tłucznia.Po wymianie m.in. przęsła i wykonaniu stalowego chodnika, pociągi pojadą nawet 120 km/h.Teraz prowadzone są prace między Szydłowem a Łambinowicami. Ich zakończenie planowane jest na grudzień. Obejmą wymianę toru oraz budowę nowego przystanku w Goszczowicach w gminie Tułowice.Dzięki inwestycji podróż pomiędzy Nysą i Opolem skróci się o 40 min – z 1 godziny i 35 minut do około 55 minut.Pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 120 km/h. PLK zmodernizują 2 stacje: Szydłów i Łambinowice oraz 9 przystanków: Opole Chmielowice, Komprachcice, Tułowice Niemodlińskie, Sowin, Budziszowice, Jasienica Dolna, Mańkowice, Kubice, Wyszków Śląski.Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2020 roku.