Tablica z Dekalogiem Polaka odsłonięta w Opolu [ZDJĘCIA]

Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia Ojców, z której wyrosłeś. Wszystko, czym jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.

Tak zaczyna się Dekalog Polaka, autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej, który w niedzielę przed południem został odsłonięty na Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.

2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.

3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie.

4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.

5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.

6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem.

7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.

8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.

9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.

10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej zasługi, Jej dorobek i Majestat.

Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego".