Tak wygląda chodnik na alei Solidarności w Opolu. Dlaczego drogowcy go nie odśnieżyli?

Chodnik na Al. Solidarności wygląda koszmarnie - napisał do nas w poniedziałek po południu internauta Łukasz. "Jest godzina 16.00, a drogowcy do tej pory go nie odśnieżyli. Jak mają się tam poruszać osoby starsze, jak przejechać wózkiem?". Czytelnik zwraca uwagę, że taka sytuacja jest zrozumiała zaraz po opadach śniegu. "Przykre to, jak miasto dba o swoich mieszkańców" - kończy pan Łukasz.