Takiego studia w Opolu jeszcze nie było! Edukacyjne Studio Nagrań powstało w Muzeum Polskiej Piosenki

Otwarcie studia nagrań to kolejny etap rozwoju Muzeum Polskiej Piosenki.

- Chcieliśmy trochę odczarować to miejsce. Zazwyczaj dostęp do studia nagrań mają tylko profesjonalni muzycy, producenci czy dziennikarze. Nasze studio jest otwarte dla wszystkich. - mówi Jarosław Wasik, dyrektor muzeum. - To nowoczesne miejsce do edukacji, bo pamiętajmy, że młodzież jest coraz bardziej wymagająca. W studiu będziemy przeprowadzać lekcje dotyczące powstawania dźwięku, jego przetwarzania i produkcji piosenek.

Nauczymy, jak nagrywa się poszczególne instrumenty i wokale, jak można zmieniać proporcje dźwięku w piosenkach i tworzyć z nich oryginalne materiały – dodaje.

W lekcjach oprócz dzieci i młodzieży będą mogli brać udział także dorośli.

Od kilku lat Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu funduje nagrody dla zwycięzców festiwali muzycznych w całym kraju. Od teraz nagrodami będą mogły być też sesje nagraniowe w Edukacyjnym Studiu Nagrań.

Miasto Opole sfinansowało projekty (budowlany, akustyczny, wyposażenia studia i jego wnętrza) i rozpoczęło się poszukiwanie funduszy, z których można by sfinansować budowę studia.

Udało się to dzięki programowi Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Na otwarciu Edukacyjnego Studia Nagrań nie zabraknie atrakcji.

W niedzielę warsztaty dla młodzieży poprowadzi Yaro z gościnnym udziałem Kasi Klich (Zapisy: tel. 534 210 205)

W programie: Yaro, raper i producent muzyczny, będzie dzielił się swoimi doświadczeniami, poprowadzi ćwiczenia dźwiękowe, będzie miksował piosenkę „Rowery dwa” i nagrywał wspólnie z dziećmi efekty dźwiękowe.

W poniedziałek o godz. 9.00, 11.00 i 13.00 muzeum zaprasza grupy zorganizowane na warsztaty.

Zapisy: tel. 534 210 205