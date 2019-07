Taksówki w Opolu. Miasto ma być podzielone na dwie strefy. Opozycja ma wątpliwości [MAPA]

- Przy czym zastrzeżenia te płynęły przede wszystkim z dzielnic, które znajdują się w granicach Opola od 2017 roku – zauważa naczelnik wydziału transportu.

Opozycja: Niesprawiedliwy podział

Przemysław Pospieszyński, lider klubu Koalicji Obywatelskiej, uważa, że kryterium dzielenia Opola na strefy taxi jest niesprawiedliwe. - Skutek jest taki, że mieszkaniec Maliny, która jest bliżej centrum miasta, będzie musiał płacić więcej, niż osoba z bardziej oddalonego Metalchemu - mówi.

- Już bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby wbicie cyrkla w mapę na rynku i wyznaczenie z tego punktu promienia o długości 2-3 kilometrów i określenie, że to, co wewnątrz, jest w strefie pierwszej, a to, co poza nim, w strefie drugiej - argumentuje.