Tango w Strefie Gwiazd w Filharmonii Opolskiej

Głównym bohaterem wieczoru będzie bandoneon – ten niepozorny instrument w rękach światowej sławy wirtuoza, Mario Stefano Pietrodarchi, ożywi na oczach (i dla uszu) słuchaczy ogień tkwiący w nutach podszytych tangiem. Zabrzmią kultowe utwory Astora Piazzolli reprezentujące jego oryginalny styl muzyczny, nuevo tango: Oblivion, Adios Nonino i Le Grand Tango, doprawione nutą muzyki filmowej autorstwa uwielbianego przez melomanów Ennio Morricone.

Tango to zatem nie tylko kroki tancerzy – to gatunek muzyczny, cały krąg kulturowy. Specjalnie dobrany zestaw instrumentów, rytmów i kontrapunktów. A z mariażu tanga z klasyczną, chrześcijańską tradycją powstało wyjątkowo oryginalne dzieło argentyńskiego, żyjącego współcześnie twórcy – Martína Palmeriego. To właśnie Misatango na mezzosopran, bandoneon, chór i orkiestrę wypełni drugą część wieczoru pod znakiem tanga w Filharmonii Opolskiej.

Pietrodarchi po raz pierwszy wystąpi w Opolu wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej pod batutą dyrektora Przemysława Neumanna.

Bilety w cenie 45 zł / 25 zł

Bilety dostępne w kasie i na stronie filharmonii