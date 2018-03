(© Sławomir Mielnik )

Nie wiesz, jaką wybrać szkołę? Chcesz się rozwijać? Musisz być na Targach Edukacyjnych EDU-Opole 2018 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.

- Piąta edycja Targów Edukacyjnych EDU-Opole odbędzie się 6 i 7 marca w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.



Piąte Targi EDU-Opole skierowane są do młodzieży poszukującej ofert kształcenia i zajęć pozaszkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych oraz osób, które chcą zapoznać się z ofertą uzupełniającą edukacji i doskonalenia zawodowego oraz wszystkich poszukujących sposobu rozwijania swoich pasji i zainteresowań.



- Szczególne zaproszenie kierujemy do młodzieży w wieku maturalnym, która stoi przed dylematem związanym z wyborem ścieżki dalszego kształcenia. Wielu młodych ludzi zastanawia się, jakie wybrać studia, w jakim kierunku się rozwijać. Nasze targi w swoim założeniu mają im pomóc w podjęciu takich decyzji - mówi Patryk Stasiak, dyrektor CWK w Opolu.



Na targach pojawi się kilkudziesięciu wystawców, a wśród nich wszystkie placówki związane ze szkolnictwem wyższym z regionu.



- Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Nysy, to są nasi stali nasi bywalcy. Oprócz nich mamy też uczelnie z całego kraju: Wojskową Akademię Techniczną, czy Politechnikę Wrocławską - wymienia dyrektor Stasiak.



Jedną z największych wartości targów EDU-Opole jest fakt, że uczniowie mogą się tu spotkać z wykładowcami, czy studentami z poszczególnych opolskich uczelni.



Targi to także świetna okazja dla przedsiębiorców, bo na miejscu będą mogli porozmawiać ze swoimi przyszłymi pracownikami. EDU- Opole to także bogaty program dodatkowy skierowany zarówno do kadry dydaktycznej, jak i przede wszystkim do młodzieży.



Cały czas będzie coś się działo na scenie. W programie, poza występami wokalnymi, tanecznymi i artystycznymi znajdzie się m.in. pokaz zumby, ratownictwa, street workoutu, czy musztry w wykonaniu uczniów liceum ogólnokształcącego w Gogolinie.



Będzie też występ Lukasa Gogola, zwycięzcy X edycji „Mam talent”. Gość specjalny. Patryk Suliga, twórca kanału „Bez kanału” i youtuber, opowie o idei innowacyjności i o tym, jak dziś można zarabiać w social mediach.



Targi będą dwudniowe, darmowe i otwarte. To oznacza, że, aby wziąć we nich udział wystarczy 6 marca ( w godz. 9-15) lub 7 marca (godz. 9-14) pojawić się w CWK.



Złotymi sponsorami imprezy są Mercedes-Benz. Grupa Wróbel oraz firma Capgemini. Na miejsce można dojechać autobusem linii 5.



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.