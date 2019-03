Targi edukacyjne w opolskim CWK zmorą pasażerów MZK

- Spóźniłam się do lekarza, bo autobus, którym chciałam dojechać do centrum z ulicy Domańskiego był całkowicie zapchany. Nikt nie mógł wejść do środka – alarmuje czytelniczka Alina.

Wyjaśnijmy: problem pojawił się, gdy opolska młodzież chciała dojechać na targi Edu Opole 2019. Po wejściu kilku klas na pokład autobusu linii nr 5 znalezienie wolnego miejsca graniczyło z cudem. Potwierdza to nadesłane przez naszą czytelniczkę zdjęcie.

Ratusz przyznaje, że zna sytuację. – Faktycznie, frekwencja na targach była rekordowo wysoka, bo szkoły ponadgimnazjalne walczyły o zainteresowanie swoją ofertą edukacyjną dwóch roczników. To z kolei przełożyło się na wzmożony ruch, a my nie mogliśmy przecież zakazać młodzieży korzystania z naszych autobusów - tłumaczy Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik Urzędu Miasta Opola.

- Co więcej, we wtorek i środę całkowicie wykorzystaliśmy zasoby długich autobusów, kierując je przede wszystkim do obsługi właśnie linii nr 5. Mamy świadomość, że pojawiły się utrudnienia, jednak po tamtych dniach wszystko wróciło do normy – podsumowuje Oborska-Marciniak dodając, że miasto jest w trakcie wymiany taboru, a więc i zakupu nowoczesnych, w tym długich, autobusów. – To pozwoli nam minimalizować ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości – słyszymy.

