Fashion shibari, czyli sztuka tworzenia strojów używając lin, sznurów, kabli, łańcuszków dla pięknych modelek, po raz pierwszy w Opolu. Podczas Tattoo Expo Opole 2018 zobaczymy niezwykły pokaz. Impreza odbywa się pod naszym patronatem - tym bardziej gorąco zapraszamy!

W sierpniu spotykamy się na drugiej konwencji tatuażu w Opolu. Od 18 do 19 sierpnia Centrum Wystawienniczo-Kongresowe zmieni się w najbardziej kolorowe miejsce w naszym mieście.Jedną z atrakcji konwentu w Opolu będzie pokaz fashion shibari.Fred Kyrel od ośmiu lat opracowuje nową formę stylizacji. Specjalizuje się w tworzeniu ubrań wykonanych z kolorowych lin, sznurków, kabli dźwiękowych czy pereł ...Koncepcja jest prosta: modelka, strój, zdjęcie.Artysta dużo podróżuje, by występować na żywo na konwencjach tatuażu, imprezach i wydarzeniach w wielu krajach (USA, Anglia, Irlandia, Polska, Dania, Holandia, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Belgia, ...).Ostatnio pracował z Nicki Minaj i jej tancerkami, projektował także dla Lady Gagi czy MadonnySwoje studio Fred Kyrel ma w Metz w północno-wschodniej Francji.Muzycznym headlinerem będzie zespół The Sixpounder. Chłopaki sprawią wam ostry łomot także pamiętajcie o stoperach (słuchawkach) dla dzieci.Headlinerem drugiego dnia jest Opus Magnum.Bilet jednodniowy - 30.00 złBilet weekendowy - 40.00 zł