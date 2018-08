Tatuaże w Europie są coraz bardziej popularne. Każdy, kto choć raz się tatuował, wie, że zdobienie ciała może być uzależniające. Przez wielu tatuowanie uznawane jest niemal za sztukę. Jednak coraz większa popularnosć tatuaży jest niepokojąca dla Unii Europejskiej, gdyż jak się okazuje niektóre barwniki i substancje służące do zdobienia skóry mogą być rakotwórcze oraz stać się przyczyną innych chorób. Istnieje prawdopodobieństwo, że stosowanie niektórych kolorowych tuszy zostanie zakazane. Wszystko w trosce o zdrowie tatuujących się.

Tatuaże coraz popularniejsze w Europie

Europejska Agencja Chemikaliów pracuje nad tuszami

Tusze do tatuażu i makijaż permanentny mogą zawierać substancje stwarzające zagrożenie, o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że wywołują raka, mutacje genetyczne, wywierają skutki toksyczne w odniesieniu do zdolności do reprodukcji, wywołują alergie lub mają innego rodzaju szkodliwe działanie na zwierzęta lub ludzi. - informuje ECHA.

Niektóre barwniki mogą być rakotwórcze

Ocena ECHA zostanie poddana pod głosowanie

Jak się okazuje, tatuaże posiada. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, to niemal. Jak sytuacja wygląda w Polsce? Centrum Badania Opinii Społecznej w czerwcu 2017 roku, badając wówczas niespełna 1000 osób, wykazało, żeUnia Europejska bierze sprawę zdobienia ciała tuszem pod lupę, chcącużywanych do produkcji tuszu. Ograniczone ma zostać użycie. Propozycja ma trafić pod głosowanie państw członkowskich Unii Europejskiej dobierze sprawę pod lupę, badając tusze wykorzystywane do robienia tatuaży oraz makijażu permanentnego. Do Agencji zwróciła się Komisja Europejska z poleceniemJak wykazał, niektóre barwniki mogą być przyczyną poważnych chorób. Tusze o kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim oraz purpurowym moga mieć wpływ na powstawanie, czyli małych, podskórych guzków. ECHA dopatrzyła się również związku używania. Ich powodem ma być duża zawartośćJak mówiECHA oceniając zagrożenie określonych substancji stosowanych w tuszach do tatuażu i makijażu permenantnego zalecaKomisja Europejska mieć będzie trzy miesiące na przygotowanie projektu decyzji, który zostanie poddany głosowaniu państwom członkowskim UE. Realny termin toWcześniej projekt przejdzie, a także zostanie