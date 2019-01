Te zdjęcia udowadniają, że siwe włosy mogą być naprawdę piękne. Zainspiruj się i zaakceptuj swoje naturalne atuty!

Kobiety wstydzą się mówić. Te historie wstrząsnęły Polską

Czy gwałty zdarzają się coraz częściej, czy to ofiary mają więcej odwagi, by o nich mówić? W ostatnim czasie co chwilę słyszymy doniesienia o kolejnych napaściach seksualnych, gwałtach, również zbiorowych. W niektórych województwach jest to ponad 100 przypadków rocznie! I mowa tu...