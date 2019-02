Tegoroczna jałmużna wielkopostna na pomoc Centrum Rehabilitacji dla Dzieci

Prowadzone przez Caritas Centrum Rehabilitacji Dzieci im. Biskupa Nathana służy pomocą dzieciom od pierwszego miesiąca do 18. roku życia. W 2018 roku rehabilitowano tutaj około 1100 dzieci.

- Głównymi partnerami Caritas w jego utrzymaniu są NFZ oraz PFRON. Nie jesteśmy w stanie godnie wynagrodzić młodej, świetnie wykształconej i przygotowanej do pracy załogi (liczy ona 21 osób) – fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów - nie ukrywa ks. dr Arnold Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. - Co miesiąc na wynagrodzenia pracowników i ich koszty pochodne oraz opłacenie prądu, gazu, wody i ścieków brakuje około 15 tysięcy złotych. To zmaganie się, to hamletowskie być albo nie być, trwa od dawna. Gdyby nie determinacja Caritas, centrum od kilku lat byłoby zamknięte lub zamienione na ośrodek dziennego pobytu dla dorosłych.

Organizatorzy akcji spodziewają się, że w całej diecezji przyniesie ona około 80 tysięcy złotych. Pozwoli to zaspokoić najpilniejsze potrzeby centrum przez około pół roku.

- Ufamy, że w tym czasie właściwe organy podejmą jakieś kroki zaradcze – dodaje ks. Drechsler. - Choć moje dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w ciągu minionych 15 lat ani administracja samorządowa, ani rządowa nie miały pieniędzy na pomoc dla dzieci z deficytami rozwojowymi. Organizacje, które – jak nasza placówka – takimi osobami się zajmują, dzielą ich los. Te dzieci nie mają w życiu łatwo, a organizacje i fundacje niosące im pomoc również borykają się z ogromnymi trudnościami. Nie jesteśmy w stanie nie tylko opłacić pracowników, ale i na bieżąco unowocześniać naszego centrum. Jeździ u nas winda, która ma blisko 30 lat i przestarzałe ceramiczne bezpieczniki. Nie możemy z niej już korzystać, bo - ku swemu przerażeniu - regularnie zamykały się w niej dzieci.

Jedenaście tysięcy euro na zakup windy przyznała centrum centrum niemiecka organizacja kościelna Renovabis. Złożony został także wniosek o dotację na ten cel do PCPR (łączny koszt windy to około 100 tys. zł).

- Ubolewam – podsumowuje dyrektor Caritasu – że wniosek w tej sprawie złożony 2-3 miesiące temu w ratuszu nie doczekał się żadnej odpowiedzi.

Akcja Jałmużna Wielkopostna jest skierowana przede wszystkim do dzieci. Datki zbierają one do papierowych skarbonek. Można je będzie na początku wielkiego postu otrzymywać w parafiach i w szkołach, gdzie działają koła Caritasu. Duszpasterze i katecheci, zwłaszcza opiekunowie Szkolnych Kół Caritas, będą mogli bezpłatnie odbierać skarbonki z biur rejonowych oraz z centrali Caritas w Opolu od 25 lutego.

