The Voice of Poland 2018 finał. Ania Deko z Nysy wygra program?

W sobotę finał 9. edycji „The Voice of Poland”. W ostatecznej rozgrywce zmierzy się czworo uczestników: Ania Deko, Natalia Zastępa, Marcin Sójka i Maksymilian Kwapień.

The Voice of Poland 2018 finał - czy Ania Deko z Nysy pokona rywali?

Ania Deko ma wyjątkowy głos. Podczas przesłuchań w ciemno do programu "Voice of Poland" zaśpiewała „Chandelier” z repertuaru Sii i skradła serca wszystkich trenerów. To przed nią Michał Szpak padł na kolana, Grzegorz Hyży zaprosił do wspólnego występu, a Piotr Cugowski skradł jej buziaka.

Nysanka jest absolwentką Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu i postanowiła zamienić mundur na muzykę.

Finał 9. edycji "The Voice of Poland" w sobotę o godzinie 20.05

Rozkochała w sobie męską część składu trenerskiego – to właśnie jej Grzegorz Hyży, Michał Szpak i Piotr Cugowski kolejno zaśpiewali.

- Wszyscy jesteście super - mówiła Ania Deko. - Wybieram Ciebie - powiedziała wskazując na Grzegorza Hyżego.

W półfinałowym odcinku Ania Deko zaśpiewała piosenkę "A to, co mam" Kasi Kowalskiej i rzuciła wszystkich na kolana. Z kolei singiel "voicowy" Ani "Stały ląd" także bardzo się spodobał.

- Powinnaś mieć na nazwisko Tona, a nie Deko - podkreślał Grzegorz Hyży.

Tym samym Ania Deko okazała się lepsza od Aleksandry Tocko i pewnie awansowała do finału zarówno głosami Grzegorza Hyżego, jak i publiczności, zostawiając daleko w tyle konkurentkę z drużyny Grzegorza.

Finał 9. edycji "The Voice of Poland" - będą goście

Finał "The Voice of Poland" uświetnią gwiazdy międzynarodowej i polskiej estrady.

Wśród nich pojawi się LP (Laura Pergolizzi) - amerykańska wokalistka i autorka jednego z najpopularniejszych przebojów w Polsce w 2016 roku „Lost on You”.

Sobotni odcinek odwiedzi również plejada polskich wokalistów. W Wielkim Finale zaśpiewa królowa polskiego popu – Doda. Wokalistka zaprezentuje swój singiel „Nie wolno płakać”.

Jak będzie wyglądał finał 9. edycji "The Voice of Poland"?

Finał zostanie podzielony na trzy etapy. Rywalizacja będzie zacięta aż do ostatniej minuty, ponieważ po każdej rundzie odpadnie jeden z finalistów.

W pierwszym starciu, każdy z uczestników zaśpiewa wspólny duet z Trenerem oraz cover angielskiej piosenki.

W rundzie drugiej, wybrana trójka zaprezentuje kultowe polskie przeboje, a na ostatniej prostej, dwójka uczestników zaśpiewa swoje debiutanckie single.

The Voice of Poland 2018 finał - jak głosować

O tym, kto wygra program zadecydują wyłącznie widzowie. Linie SMS-owe są otwarte przez cały tydzień, dlatego już od poniedziałku widzowie mogą wysyłać SMS-y na swoich faworytów pod numer 7350: Natalia Zastępa SMS o treści 4, Ania Deko SMS o treści 16, Marcin Sójka SMS o treści 12 i Maksymilian Kwapień SMS o treści 8.

Kto wygra 9. edycję „The Voice of Poland”? Odpowiedź już w najbliższą sobotę, 1 grudnia o godz. 20:05 na antenie TVP2.

