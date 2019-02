The Voice of Poland 9. Ania Deko z Nysy w finałowej szesnastce! Zobaczcie, kto powalczy w odcinkach „Live”

Na scenie pojawili się kolejno Ania Deko, która wykonała „Deeper” Elli Eyre, Natalia Capelik-Muianga w piosence „I’d Rather Go Blind”, Nicole Kulesza „Right To Be Wrong” Joss Stone i Maciek Mazur z piosenką Mroza „Nic do stracenia”.

Trener znalazł się w nieco lepszej sytuacji od swoich kolegów, ponieważ po tym, jak odesłał do domu uczestniczki jednej „Bitwy”, w tym tygodniu musiał rozstać się tylko z dwójką swoich podopiecznych.

Miejcie świadomość, że każdy z Was na tym etapie jest już wygrany. Jadzia, bardzo miło było z Tobą pracować – powiedział Michał i to ją odesłał do domu. Jako ostatni w piosence „Friends” Marshemello i Anne Marie zaprezentował się Leon Krześniak.

Następnie Izabela Szafrańska zaśpiewała „The Power Of Love” Celine Dion. Po jej występie Michał nie krył dumy: jestem przekonany, że chcę iść dalej z Izą.

Trener od razu podjął decyzję, że Natalia zostaje w jego drużynie, a po ponownym wysłuchaniu występu Karola Wasilewskiego, zdecydował, że to on pożegna się z programem.

Ostatnie wolne krzesło zajął Karol Wasilewski i wykonał „I’m Not The Only One” z repertuaru Sama Smitha. Emocje sięgnęły zenitu po występie Natalii Zastępy, która zaśpiewała „The Climb” z repertuaru Miley Cyrus.

Pierwszą drużyną, w której zapadły rozstrzygnięcia była ekipa Michała Szpaka. Występy uczestników otworzyła ukradziona tydzień wcześniej Natalia Smagacka, która wystąpiła w utworze Etty James „Something’s Got A Hold On Me”.

Prawdziwy „Nokaut” rozpoczął się po występie Aleksandry Tockiej. Piosenką „Jestem kamieniem” z repertuaru Kayah wzruszyła do łez Grzegorza Hyżego.

– Ola, to było coś absolutnie niesamowitego. Pierwszy raz się wzruszyłem słuchając czyjegoś głosu. Tym wykonaniem zasłużyłaś, by być w tym programie, powiem więcej, by iść z podniesioną głową w kierunku finału – przyznał.

Decyzja była wyjątkowo trudna, a Hyży miał problem z wytypowaniem osoby. - Chciałbym zatrzymać całą drużynę, bo wszyscy są niesamowici. To utalentowani ludzie, przesympatyczni, zdeterminowani i wiedzą czego chcą w życiu. – mówił. Ostatecznie Grzegorz zdecydował, że program opuścił Maciej Mazur.

Ostatnim uczestnikiem z drużyny Hyżego był Konrad Słoka, który zaśpiewał „Like a Rolling Stone” Boba Dylana.

– Konrad, bardzo podobał mi się Twój występ. Zdecydowanie bardziej od tego poprzedniego. Nie zawiodłem się, bardzo dobrze mi się z Tobą pracowało. Jednak dziewczyny urzekły mnie bardziej – uargumentował.

Po drużynie Grzegorza Hyżego, swój team musiała zmniejszyć Patrycja Markowska. Jay Allen zaśpiewał „Dude Looks Like A Lady” Aerosmith, Marianna Linde wykonała piosenkę Maryli Rodowicz „Wariatka tańczy”, Dawid Dubajka zaśpiewał „Another Love” Toma Odella, a Albina Mruchko „Lustra” Natalii Szroeder.

Prawdziwą walkę o miejsce w odcinkach „Live” rozpoczął występ Marcina Sójki, który wystąpił w miłosnej balladzie Roda Stewarta „Have I Told You Lately That I Love You”.

Decyzją trenerki Marcin zastąpił na krześle Albinę. Później przyszedł czas na Maksymiliana Łapińskiego, który zaśpiewał „Stolen Dance” Milky Chance.

Choć decyzja była trudna, Markowska zdecydowała, że Maks zajmie miejsce Jay’a. Ostatnia uczestniczką była Małgorzata Pauka, która wystąpiła w utworze „Miód” Pauliny Przybylskiej i poderwała Trenerów z foteli.

Ostatecznie Patrycja zdecydowała, że Gosia usiądzie na krześle Marianny.

Ostatnią drużyną, która walczyła o miejsce w odcinkach „Live” była ekipa Piotra Cugowskiego. Jako pierwsza w piosence „Valerie” Amy Winehouse wystąpiła Justyna Bardo. Następnie zaśpiewał Alek Woźniak, który zmierzył się z piosenką „Trójkąty i kwadraty” Dawida Podsiadło.

Maksymilian Kwapień zachwycił trenerów piosenką „Cry Baby”. Ostatnie wolne miejsce zajął Paweł Szutta, który wykonał piosenkę „Time Is Running Out” Muse.

Mario Szaban zmierzył się z klasykiem Raya Charlesa „Gorgia On My Mind” i rozpoczął trudne decyzje w drużynie Piotra.

- To jest bardzo ciężki wybór. Zastanawiam się co zrobić. Chciałbym obejrzeć występ Justyny – zaczął. Decyzją Trenera to właśnie ona pożegnała się z programem: Justyna, bardzo chciałbym Ci podziękować za wspólną drogę. Za to, że tak pięknie zaprezentowałaś się nam, ale dzisiaj zostaje z nami Mariusz.

Jako przedostatnia zaśpiewała Aleksandra Smerechańska, którą Piotr ukradł w poprzednim odcinku. Piosenką „Next To Me” Emeli Sande pokazała, że jest we właściwym miejscu, a w programie okazało się, że ma swoich fanów wśród Trenerów.

Ostatecznie Ola zajęła miejsce Alka Woźniaka, który musiał opuścić program.

Ostatni występ tego odcinka należał do Diany Ciecierskiej, która zaśpiewała „Just Like A Pill” z repertuaru Pink.

– Tragicznie jest być na Piotrka miejscu! Dlatego, że ma po prostu taką piątkę, o jakiej każdy mógłby pomarzyć w całej historii „The Voice of Poland” – powiedziała Markowska. Choć decyzja była niezwykle trudna, Piotr zdecydował, że Diana zastąpi Pawła Szuttę.

The Voice of Poland 9 - kogo usłyszymy w odcinkach "Live"

Po emocjonujących nokautach w drużynie Grzegorza Hyżego znaleźli się Aleksndra Tocka, Nicole Kulesza, Anna Deko, Natalia Capelik-Muianga.

W dalszą podróż z Piotrem Cugowskim poszli: Mario Szaban, Diana Ciecierska, Maksymilian Kwapień, Aleksandra Smerechańska.

Patrycja Markowska w odcinkach na żywo będzie walczyć z Dawidem Dubajką, Marcinem Sójką, Maksymilianem Łapińskim i Małgorzatą Pauką.

Zaś z Michałem Szpakiem pozostali: Wioletta Markowska, Natalia Smagacka, Izabela Szafrańska i Natalia Zastępa.

