Co jakiś czas zdarza się, że Tłumacz Google zawodzi, ale podaje przy tym tak zabawne, choć zupełnie niepoprawne tłumaczenie, że trudno jest się na niego złościć. Ostatnio jednak świat obiega wieść, że translator Google głosi... religijne przepowiednie. Czy Google przepowiada koniec świata? Co jeszcze można znaleźć w Tłumaczu?

Tłumacz Google przepowiada czasy ostateczne i powrót Jezusa!

Zegar Doomsday ma trzy minuty na dwanaście. Doświadczamy postaci i dramatycznych wydarzeń na świecie, które wskazują, że coraz bardziej zbliżamy się do czasów ostatecznych i powrotu Jezusa.

synowie Gerszona

imię PANA

łokieć

Deuteronomia

Skąd się biorą dziwne translacje w Tłumaczu Google?

Dlaczego Tłumacz Google nawiązuje do Biblii?

Jeśli w Tłumaczu Google jako język źródłowy ustawisz maoryski i wpiszesz 19 razy słowo "dog" (ang. pies), otrzymasz coś, co wygląda jak religijna przepowiednia:Eksperymentując z Google Translatorem można też trafić na inne dziwaczne tłumaczenia odnoszące się do biblijnej terminologii, jak:Wszystko to można uzyskać w wynikach po wpisaniu w odpowiedniej ilości słowa "ag", w języku źródłowym ustawionym jako somalijski.Internauci wieszczą, że Tłumacza Google opętały duchy i demony, które próbują wystraszyć użytkowników translatora, bądź wprost przeciwnie - ostrzec przed końcem świata. Prawda jest jednak dużo bardziej banalna.Kilka lat temu w Tłumaczu Google wprowadzono technologię Neural Machine Translation, która umożliwia pełniejsze, bardziej dokładne i po prostu lepsze tłumaczenia z jednego języka na inny. Technologia ulepsza tłumaczenie dzięki wykorzystaniu szerszego kontekstu. NMT uczy się języka tak jak człowiek: próbując zrozumieć jego gramatykę i zachować ją w tłumaczeniu. Kto korzysta z Tłumacza Google od lat, na pewno zauważył różnicę w jakości tłumaczeń.Przypuszcza się, że dziwne tłumaczenia są rezultatem tej technologii - dąży ona do tego, żeby przekazywać sensowne tłumaczenie i nawet w chaosie próbuje ustalić porządek, choć wówczas tłumaczenie znacznie odbiega od tekstu wyjściowego. Nie brakuje jednak internautów, którzy uważają, że jeśli nie duchy i demony, to żywe, prawdziwe osoby są winne dziwnych wyników tłumaczeń. Winą obarcza się żartownisiów zatrudnianych w Google lub złośliwych użytkowników nadużywających opcji "Zaproponuj zmianę".Skąd jednak tak wiele tłumaczeń nawiązujących do biblijnych tekstów? Choć Google tego nie potwierdza, przypuszcza się, że algorytmy Tłumacza mogą być szkolone m.in. na Biblii, która została przecież przetłumaczona na wiele języków. Najdziwniejsze wyniki są dla tłumaczeń, w których językiem źródłowym jest maoryski, somalijski lub hawajski, a dla nich jest o wiele mniej przetłumaczonego tekstu niż w przypadku bardziej popularnych języków. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego niektóre tłumaczenia przypominają teksty biblijne.Ciekawe wyniki tłumaczeń można uzyskać eksperymentując na różne sposoby, a ubaw mogą mieć przede wszystkim osoby znające język angielski , choć coś zabawnego znajdzie się i dla Polaków. Zobacz w naszej galerii najlepsze nieudane tłumaczenia z translatora Google!