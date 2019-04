Tłumy mieszkańców na V Opolskim Śniadaniu Wielkanocnym [WIDEO I ZDJĘCIA]

Przysmakiem, którego mogli skosztować opolanie był tradycyjny żur. - Na 200 porcji zużyliśmy m.in. 1000 jaj, 140 kilogramów białej kiełbasy czy 40 kilogramów marchwi. To wszystko przygotowywane według specjalnego przepisu, doprawione czosnkiem i ziłami - tłumaczy Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Prezydent, korzystając z okazji, złożył mieszkańcom miasta życzenia. - Święta to czas, w którym czujemy nadzieję, że świat może być jeszcze lepszy. I tej wiary wam życzę, jak i tego, by wszystko wokół piękniało, by mocno i radośnie świeciło nam słońce. Niech waszym rodzinom i przyjaciołom się powodzi, a święta spędźcie w radosnej atmosferze - usłyszeli zgromadzeni na rynku.

Z kolei bp. Andrzej Czaja zwracał uwagę na duchowy wymiar Wielkanocy. - Trwający czas to dni, w których trzeba na nowo nakarmić się łaską, prawdą, miłością i pokojem, które nam daje Jezus Chrystus. To wszystko to dary Zmartwychwstałego. Zmobilizujmy się i otwórzmy na największego dobrodzieja życia.