To już oficjalne. Violetta Porowska nową szefową PiS na Opolszczyźnie

O zmianie w fotelu lidera PiS na Opolszczyźnie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wtedy dotarliśmy do informacji, że posłanka Katarzyna Czochara nie będzie szefową partii w regionie. Miała ją zastąpić wicewojewoda Violetta Porowska.

Teraz ta zmiana się potwierdziła. Jak informowała PAP, Komitet Wykonawczy PiS przeprowadził wymianę lokalnych liderów w szeregu okręgów. Jednym z nich jest właśnie województwo opolskie.

Violetta Porowska we wtorek oficjalnie zadebiutowała w nowej roli, choć przyznała, że formalnie stoi na czele regionalnych struktur PiS od 1 lutego. Co ciekawe, jeszcze w poniedziałek posłanka Katarzyna Czochara przekonywała na antenie Radia Opole, że nieoficjalne doniesienia o pozbawieniu jej funkcji to spekulacje.

- Bardzo dziękuję dotychczasowemu zarządowi za wykonaną pracę. Dzięki nim udało się wiele wygrać w wyborach samorządowych - mówi Violetta Porowska.

- Teraz przyszedł jednak czas na nowe wyzwania. W tym celu władze partii postanowiły wyznaczyć w szeregu okręgów w kraju nowych liderów. W przypadku województwa opolskiego to zadanie powierzono mi - stwierdza pani wicewojewoda.

Violetta Porowska podkreśla, że będzie w stanie podołać łączeniu dotychczasowych obowiązków w urzędzie wojewódzkim z kierowaniem partyjną strukturą.

- Cele mam dwa. Po pierwsze, zwiększyć naszą reprezentację zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Sejmie i Senacie. Po drugie, zamierzam silniej promować dokonania naszych działaczy, by mieszkańcy województwa wiedzieli, jak wiele dla nich robią - wylicza nowa szefowa PiS w regionie.

Violetta Porowska jest wicewojewodą od początku 2016 roku. Wcześniej przez ponad rok była radną wojewódzką, a w latach 2006-2014 radną miasta Opola. Dwukrotnie, w latach 2010 i 2018, bezskutecznie walczyła o prezydenturę w Opolu.