Toalet samoobsługowych w Opolu w tym roku nie będzie

Dwie toalety samoobsługowe jeszcze w tym roku w Opolu. Urządzenia mają być w pełni zautomatyzowane

Piotr Guzik

To drugie podejście do tematu samoobsługowych toalet w Opolu. Mają być to urządzenia w pełni zautomatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w przewijaki dla niemowląt.