Toaleta bezdotykowa stanęła przy moście im. Sendlerowej w Opolu [ZDJĘCIA]

Nowe szalety miały się pojawić w tych miejscach jeszcze w ubiegłym roku, ale termin dostawy urządzeń przesunięto na kwiecień tego roku. Powodem była konieczność skorygowania ich projektu z powodu zastrzeżeń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, informuje, że toaleta, która stanęła na parkingu przy moście im. Sendlerowej czeka obecnie na przyłącze elektryczne. - Powinna być uruchomiona w najbliższych tygodniach - zapowiada.

Za skorzystanie z automatycznej toalety będziemy płacić za pośrednictwem automatu znajdującego się na zewnętrznej ścianie. - Co do kosztów korzystania z urządzenia, to jesteśmy jeszcze na etapie ustalania ich wysokości - zaznacza Katarzyna Oborska-Marciniak.

Pani rzecznik podkreśla, że druga taka toaleta powinna się wkrótce pojawić w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Młyńskiej. Tymczasem mieszkańcy sygnalizują, że podobne urządzenie bardzo przydałoby siew rejonie Małego Rynku.

Na razie urząd miasta nie planuje jednak zakupu kolejnych toalet bezdotykowych. - Będziemy obserwowali, jakim zainteresowaniem cieszą się te urządzenia. Na tej podstawie podejmowane będą decyzje o ewentualnym zakupie kolejnych takich toalet oraz o ich lokalizacji – argumentuje Katarzyna Oborska-Marciniak.

Nowe toalety kosztowały blisko 500 tys. zł. To urządzenia w pełni zautomatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w przewijaki dla niemowląt.

Wewnątrz wszystko jest obsługiwane bezdotykowo: woda, mydło i papier są wydawane z dozowników po tym, jak osoba korzystająca z toalety podłoży dłoń pod odpowiedni czujnik. Drzwi zamykają się i otwierają automatycznie, bez konieczności dotykania ich.

Podłoga jest wyposażona w czujnik obciążenia. Jeśli ktoś przebywa wewnątrz dłużej, niż 15 minut, drzwi otwierają się automatycznie.

