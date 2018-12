Trasa średnicowa w Opolu nadal w zawieszeniu. Miasto nie zawnioskowało do GDOŚ o wznowienie postępowania środowiskowego

Trasa średnicowa to droga, w ciągu której zaplanowano nowy most przez Odrę. Ma się rozpoczynać za dworcem kolejowym, przecinać Pasiekę i kończyć na ul. Prószkowskiej (zjazdy na ul. Krapkowicką zaplanowano do realizacji w późniejszym terminie).

Inwestycja od lat budzi kontrowersje. Zwolennicy uważają, że usprawni ruch w mieście. Przeciwnicy przekonują, że trasa średnicowa nie poprawi sytuacji komunikacyjnej w mieście, zaś jej realizacja naruszy zabytkową część miasta.

Krótko po tym, jak w lipcu 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną decyzję środowiskową dla tej trasy, odwołania do GDOŚ zgłosili ekolodzy oraz mieszkańcy zrzeszeni w Komitecie Ochrony Pasieki. Od tego momentu MZD było dwukrotnie wzywane do złożenia wyjaśnień i uzupełnień.

Na początku roku drogowcy zwrócili się do GDOŚ o zawierzenie postępowania do listopada. Postępowania jednak nie wznowiono. - I to nie jest wina ekologów, tylko miasta, które nie zawnioskowało o wznowienie czynności - mówi Tomasz Wolny ze Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych „Silesia”.

- Postępowanie jest zawieszone w związku z koniecznością dokonania uzupełnień – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza. - Gromadzimy niezbędne dane i dodatkowe analizy. Przedłożymy te dokumenty jak tylko będziemy gotowi. Mamy na to jeszcze dwa lata, ale zakładamy, że nie potrwa to tak długo. Zależy nam na tej inwestycji – przekonuje.

Tomasz Wolny zauważa, że jeśli miasto odwiesi postępowanie przed GDOŚ, to będzie musiało anektować raport środowiskowy. – A jeśli jednak nie zmieści się w terminie z wnioskiem o wznowienie postępowania, to cała decyzja środowiskowa straci ważność – mówi.

Urząd miasta nie przewiduje jednak ziszczenia tego drugiego scenariusza. Pytana o to, czy szybciej można się spodziewać realizacji nowego mostu przez Odrę w ciągu obwodnicy południowej, czy trasy średnicowej, Katarzyna Oborska-Marciniak przyznaje, że na obecnym etapie nie sposób udzielić na to odpowiedzi.

- Nie robimy takich założeń, nie jest to też wyścig. Obie inwestycje są ważne - stwierdza.

