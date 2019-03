Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2019 w Opolu. Wystartowało 450 zawodników [zdjęcia]

Mieszko Antoniak wygrał opolski bieg „Tropem Wilczym” po raz drugi z rzędu.

- Ale to jest taki bieg, w którym nie wynik jest najważniejszy, tylko pamięć o Żołnierzach Niezłomnych, którzy walczyli za naszą wolność. Starałem się biec jak najlepiej. Najtrudniejszy był fragment na plaży – bieg po piachu, a potem jeszcze pod górę. W wymiarze sportowym to była przymiarka do sezonu triathlonowego.

- Jestem z Opola, to był mój trzeci bieg w tym roku – powiedziała reporterowi nto tuż za metą Anna Ryguła. - Kocham startować w swoim mieście, bo dużo ludzi tu biega, chociaż czasami się stresuję. Ale wygrać tutaj to prawdziwa radość. Mam szacunek dla Żołnierzy Wyklętych, więc zawsze w takich zawodach startuję.

W biegu „Tropem Wilczym” biorą udział zarówno wytrawni biegacze jak i całe rodziny. Wiele osób zabiera ze sobą na start dzieci i wnuki.

Z 6-letnim synem Wojtkiem pobiegł Przemysław Koziarski. - Jestem żołnierzem 10. Opolskiej Brygady Logistycznej i kultywuję tradycję pamięci o Żołnierzach Wyklętych - mówi. - Jeśli można ich uczcić, staramy się w tym uczestniczyć. Nie ma wątpliwości, że oni walczyli za naszą wolność. Nie wiadomo, gdzie bylibyśmy dziś jako państwo i społeczeństwo, gdyby nie oni.

Sylwia i Marek Kołodziejowie podzielili się dystansami. Żona pobiegła na krótszym, mąż na dłuższym. - Biegamy, żeby pokazać naszym dzieciom, jak aktywnie spędzać czas – mówią. - Choć tym razem ze względu na wietrzną pogodę nie wystartowały. A my przez bieganie zdobywamy kondycję do chodzenia po górach. To jest pierwszy większy bieg w Opolu i dobre przetarcie.

Kamil Łuczko przyznaje, że biega amatorsko, dla zdrowia dwa, trzy razy w tygodniu. - Zapisałem się szybko, więc mam niski numer startowy. Trzeba upamiętniać bohaterów, którzy się o wolną Polskę bili i nie chcieli żyć w reżimie komunistycznym. Ci, którzy o tym wiedzą, jakie mieli ciężkie życie, ich szanują. My możemy tylko dziękować, że żyjemy w wolnym kraju.

Robert Sałczyński przyjechał na bieg aż z Siemianowic Śląskich.

- Koledzy mnie zachęcili – mówi. - Biegi są w większych miastach. W Siemianowicach nie ma, więc tym chętniej przyjechałem do Opola.

Na podium biegu stanęli: na dystansie 1963 m w kategorii mężczyzn 1. Rafał Jurczyński 7 minut 41 sekund 2. Daniel Sobczak, 3. Paweł Stania; wśród kobiet 1. Ewelina Pancylejko 9:14, 2. Agnieszka Ochota, 3. Agata Pilawka.

Na dystansie 10 km: mężczyźni 1. Mieszko Antoniak 33:29, 2. Przemysław Marciniak, 3. Arkadiusz Ossowski; kobiety 1. Anna Ryguła 42:59, 2. Klaudia Kluba, 3. Beata Biernacka.

Bieg zorganizowało – wraz z partnerami – Stowarzyszenie Sympatyków Odry Opole.

- Tegoroczna edycja jest o kilkadziesiąt osób większa od ubiegłorocznej – 300 osób pobiegło na 10 km, 150 na symbolicznym dystansie 1963 m (w 1963 roku zginął ostatni Żołnierz Wyklęty) – mówi Karolina Zioła wiceprezes SSOO Jedna Odra. - Pakiety cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Opolan. Kibice zaczęli w Polsce upamiętniać Żołnierzy Niezłomnych na masową skalę. Nic dziwnego, że w Opolu przy ogromnym wsparciu partnerów i Urzędu Miasta wzięli na siebie organizację biegu. Chcemy do świadomości społecznej tych bohaterów polskiej niepodległości przywracać. Jesteśmy aktywni społecznie, chcemy coś dla innych zrobić.