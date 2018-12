Trwa weekend cudów, czyli finał XVIII edycji Szlachetnej Paczki. Najdroższa opolska paczka miała wartość 26 tys. zł

W sobotę i w niedzielę wolontariusze w mikołajkowych czapkach i koszulkach z napisem "Lubię ludzi" rozwożą je od darczyńców do obdarowanych.

Paczki dla dwóch rodzin przygotowała wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu - 80 kleryków i kilkunastu księży.

Pomogli m.in. matce i córce, obu cierpiącym na otyłość, która bardzo utrudnia im życie i uniemożliwia znalezienie pracy.

- To trudne do uwierzenia, ale ta rodzina jedzenie przechowuje na dworze, bo w domu nie ma lodówki. To wstrząsające, że w środku Europy, nie na odludziu, ale w mieście wojewódzkim ktoś w XX wieku żyje w takich warunkach - mówi Dawid Halfar, kleryk V roku, jeden z koordynatorów Szlachetnej Paczki w seminarium. - Baliśmy się, że nie sprostamy potrzebom tej rodziny, ale jeden z księży kupił lodówkę i kuchenkę elektryczną.

Dziesięć ogromnych pudeł zapakowanych w kolorowy papier i śliczny rower-damka pojechało do chorej kobiety, samotnie wychowującej córkę, cierpiącą na kruchość kości. - Pani nie ma samochodu, a nie może nosić ciężkich rzeczy. Marzyła o rowerze z koszyczkiem i bagażnikiem. W tej paczce są też dary niematerialne - korepetycje z matematyki i fizyki oraz kurs szycia dla córki - mówi Aleksandra Pałasiewicz, wolontariuszka, pierwszy raz w ekipie Szlachetnej Paczki.

Średnia wartość świątecznych prezentów dla potrzebujących Opolan wyniosła 2318 zł. Rekordowa paczka, przygotowana przez panią Aldonę i jej przyjaciół, ma wartość 26 tys. zł.

- Pani Aldona postanowiła sprawić piękne święta chorej na guza przysadki mózgowej kobiecie, matce 5-miesięcznego chłopczyka. - opowiada Anna Karczewska, koordynator do spraw promocji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w województwie opolskim. - W paczce znalazła się lodówka, pralka, drobniejszy sprzęt AGD, ale przede wszystkim artykuły dla maluszka, żeby mama nie martwiła się, że nie ma w co go ubrać i czym nakarmić. Darczyńcy kupili też cztery tony węgla.

O węglu marzyła też prawie 80-letnia pani Janina, samotna staruszka chora na raka. - Aż popłakała się ze wzruszenia i z radości wyściskała darczyńcę i wolontariuszy - opowiada Anna Gąska, która w tym roku po raz pierwszy zaangażowała się w Szlachetną Paczkę. - Pani Janina właściwie nie wychodzi z domu. Na ile może pomaga sąsiadom, np. w pisaniu pism urzędowych.

- Takich ludzi najchętniej wspiera Szlachetna Paczka. Takich, którzy się nie podają biedzie, chorobie, okrucieństwu losu. Często ludzie ubodzy są mało zaradni, nie chcą pracować, nie podejmują żadnych starań. Tymczasem Szlachetna Paczka promuje rodziny bohaterskie, walczące z przeciwnościami losu, kochające się i wspierające - mówi Kamila Sołtys, koordynator regionalny SP w Opolu.

Choć ostatnie paczki trafią do potrzebujących w niedzielę, akcja się nie kończy. Wciąż jeszcze każdy z nas może być darczyńcą i pomóc. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto: 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264. Odbiorcą jest Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31‑031 Kraków. W tytule przelewu można napisać: Wspieram Szlachetną Paczkę. Można też zrobić wpłatę wprost przez stronę https://www.szlachetnapaczka.pl.

ILE KOSZTUJE WYNAJĘCIE MIKOŁAJA?