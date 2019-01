Trzecie zamknięcie obwodnicy Czarnowąsów. Jeden z wiaduktów ma usterkę

- Jak to jest, że nowiutka droga była już zamykana dwa razy, bo wykryto tam jakieś nieprawidłowości - pyta Andrzej Gruca, który w tej sprawie zadzwonił do nto. - To już nie można zbudować raz a porządnie?

Chodzi o oddaną w ubiegłym roku do użytku obwodnicę opolskich Czarnowąsów. W ostatnim czasie droga była zamykana dwukrotnie, bo wykonawca wykrył usterki związane z tak zwanym łożyskiem wiaduktu (znajduje się przy podporze obiektu).

- Usterka jest niegroźne, ale nienaprawiona, w dłuższym czasie mogłaby powodować większe uszkodzenia, poza tym, jeśli jest wykryta, to trzeba ją usunąć - tłumaczy Zbigniew Bahryj, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. - W najbliższym czasie planujemy trzecie zamknięcie obwodnicy, by wymienić łożysko. Wiadukt zostanie podniesiony, a wadliwy element zastąpiony nowym.

Przypomnijmy, obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej 454 Opole - Namysłów budował Zarząd Dróg Wojewódzkich, jednak po zakończeniu inwestycji trakt został przekazany miastu, bo od 1 stycznia 2017 roku teren, po którym przebiega, przejęło w ramach „planu Wiśniewskiego” właśnie Opole.

Inwestycja pochłonęła 124 mln zł i była największą w historii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Wykonawcą była firma Drog-Bud z Częstochowy, która zbudowała 5,3-kilometrowy odcinek jednojezdniowej drogi, pięć rond, cztery wiadukty i most nad Mała Panwią oraz waga dla pojazdów wraz z miejscem kontroli dla policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

Nowy trakt jest też oświetlony lampami LED, a na odcinku 300 metrów powstały ekrany akustyczne, przebudowana została również sieć energetyczna.

Autostrady, bramki, systemy płatności - jak ominąć korki?