Trzy elementy w domu, które dodadzą wnętrzu uroku

Aby cieszyć się pięknem ognia, wcale nie musisz się decydować na trudny w eksploatacji kominek tradycyjny. Poznaj trzy alternatywne modele, które dodadzą uroku i czaru każdemu wnętrzu.

Kominek gazowy – efektowna alternatywa

Kominek gazowy daje ciepło i do złudzenia przypomina ten prawdziwy. Nie wymaga przy tym dokładania drewna ani uciążliwego czyszczenia, co jest bardzo dużym udogodnieniem – eliminuje problem przechowywania opału i sprzątania z podłogi jego resztek. Kominek gazowy składa się z obudowy, palnika oraz imitacji paliwa, czyli drewienek lub węgla. W odróżnieniu od tradycyjnego – w tym możesz regulować ilość emitowanego ciepła.

Czy taki sprzęt nie stanowi zagrożenia? Absolutnie nie, wybrany przez ciebie kominek powinien mieć jednak znak bezpiecznego urządzenia gazowego, a instalacją musi się zająć osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Kominek elektryczny – prosty i szybki w montażu

Dobry kominek elektryczny, podobnie jak gazowy, to efektowne i praktyczne rozwiązanie. Zasila go prąd, urządzenie nie potrzebuje więc żadnego paliwa, co redukuje praktycznie do zera ryzyko pożaru lub wybuchu. Instalacja takiego modelu jest też dużo prostsza niż gazowego. Kominek elektryczny występuje w wersji do zabudowy i wolnostojącej – ten drugi wystarczy jedynie podpiąć do kontaktu. Urządzenie umożliwia nie tylko obserwację realistycznego ognia – niektóre modele generują też jego trzaskający dźwięk.

Wbrew obiegowej opinii tego typu kominki są energooszczędne. W wielu można też całkowicie wyłączyć tryb grzania i po prostu cieszyć się samym widokiem płomieni.

Biokominek – nowoczesne i ciekawe rozwiązanie

Biokominki nie są zasilane prądem ani gazem, lecz specjalnym paliwem płynnym lub żelowym, które nie wydziela dymu i zapachu. Taki model nie wymaga instalacji kominowej, a po wypaleniu się paliwa nie pozostaje popiół – nie czeka cię zatem męczące sprzątanie. Biokominki wytwarzają ciepło i wyglądają bardzo efektownie. W sprzedaży dostępne są zarówno w wersji wolnostojącej, jak i przeznaczonej do umieszczenia na ścianie.