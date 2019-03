Trzy samochody zderzyły się na Prószkowskiej w Opolu

Wypadek w Zawadzie na dk 45. Zderzyły się trzy samochody. Jedna osoba jest ranna

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 18.20. Kierowca audi wyprzedając pojazd zderzył się czołowo z alfa romeo, a następnie z renault trafic. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca alfa romeo i został przewieziony do szpitala. Droga przez jakiś była zablokowana, ale teraz ruch od...