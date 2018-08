Ratusz oficjalnie ogłosił konkurs na wykonanie koncepcji przebudowy placu przed dworcem kolejowym. Plan zakłada radykalnie zmiany w organizacji ruchu w tej części Opola. Zniknie istniejące połączenie ul. Armii Krajowej z ul. 1 Maja. Docelowo auta poruszające się samą ul. 1 Maja będą skierowane do tunelu. Ten ma powstać przy okazji budowy centrum przesiadkowego w miejscu dworca autobusowego.

Przebudowy placu przed dworcem kolejowym można się spodziewać najwcześniej w 2019 roku. Plan zakłada, że teren przed dworcem zyska funkcję rekreacyjną i ma być zielony. Odcinek ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do dworca autobusowego ma być zlikwidowany i zamieniony na skwer. Ul. Armii Krajowej będzie połączona z ul. 1 Maja nową drogą, która powstanie w miejsce ciągu pawilonów handlowych znajdujących się naprzeciwko przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Kołłątaja.

- Dzięki temu piesi wychodzący z dworca kolejowego w stronę ulicy Krakowskiej nie natrafią na barierę w postaci jezdni i przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną - mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opole.- Nie bójmy się tego powiedzieć, obecnie plac przed dworcem jest chaotyczny i wygląda źle. To powoduje negatywne pierwsze wrażenie u osób, które wychodzą z dworca kolejowego. Jesteśmy u końca rewitalizacji ulicy Krakowskiej. Chcemy stworzyć reprezentacyjny ciąg, dlatego konieczna jest też zmiana oblicza placu dworcowego - argumentuje Arkadiusz Wiśniewski.O tym, że miasto przymierza się do ogłoszenia konkursu na koncepcję przebudowy tego placu, informowaliśmy w środę. W czwartek konkurs ten oficjalnie ogłoszono.Za jego organizację odpowiada Stowarzyszenie Architektów Polskich. W komisji konkursowej zasiądą architekci z różnych oddziałów SARP. Nabór propozycji potrwa do połowy października. Sam konkurs ma być tajny - autorzy prac będą ujawnieni jurorom dopiero po wyborze najlepszej koncepcji.W puli nagród jest 110 tys. zł. - Ale na tym nie koniec, ponieważ autorzy zwycięskiej koncepcji otrzymają propozycję przygotowania pełnej dokumentacji projektowej - zaznacza Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.Ta droga ma być realizowana w ramach przebudowy pobliskiego dworca autobusowego na centrum przesiadkowe, na którym powstanie osiem stanowisk postojowych dla autobusów, wielopoziomowy parking, stacja rowerowa oraz miejsca postojowe dla taksówek. - Obie inwestycje będziemy chcieli realizować w tym samym czasie - zapowiada Arkadiusz Wiśniewski.Prezydent Opola zdradza, że budowa centrum przesiadkowego ma być poszerzona właśnie o powstanie tunelu w ciągu ul. 1 Maja. Dzięki temu możliwe byłoby zlikwidowanie przejścia dla pieszych na wysokości gmachu poczty. -To rozwiązanie znacznie podniosłoby koszt całej inwestycji na dworcu autobusowym, ale warto ją zrealizować - stwierdza.Temat tunelu pod ul. 1 Maja w rejonie poczty nie jest nowy. W przeszłości drogowcy chcieli jednak, aby był on przeznaczony dla pieszych i rowerzystów, by nie zaburzać ruchu samochodowego.