TVP3 Opole będzie miała studia w budynku Musiołówki?

Szokujące odkrycie w opolskich puszkach WOŚP. Monety z napisami "J***ć Owsiaka", "Złodziej"

Piotr Guzik

"J***ć Owsiaka", "Jurek złodziej", "Owsiak c**l" - to tylko część napisów na naklejkach przyczepionych do kilkunastu PRL-owskich monet dziesięciozłotowych, które ktoś wrzucił do jednej z puszek podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu.