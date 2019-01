Uczeń z Opola wulgarnie obraża Żydów i mówi, kto nie ma prawa żyć. Nagranie trafiło do sieci

Nagranie ma zaledwie 21 sekund. Nienawistne hasła, wypowiadane przez młodego chłopaka, porażają.

- Polska jest gotowa do walki z Izraelem. Je...ać k.. Żydów. Pluję na pejsy, k.., a. Jeżeli ktoś chce mi powiedzieć, że Ukraińcy mogą być w Polsce, to jest k.. śmieciem i nie powinien k... żyć. Tylko wolna Polska, k... - takie m.in. słowa padają w nagraniu, które pojawiło się w sieci.

Film na swoim facebookowym profilu udostępnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Chłopak błyskawicznie został rozpoznany.

- Z naszych ustaleń wynika, że jest to uczeń szkoły średniej w Opolu - mówi Konrad Dulkowski ze stowarzyszenia. - Na tym etapie nie ujawniamy, której konkretnie. Chcemy w pierwszej kolejności poinformować placówkę.

Działacze ośrodka, choć z podobnymi zdarzeniami mają do czynienia na co dzień, byli uderzeni ładunkiem nienawiści, jaki bije z nagrania. - Wierzę, że ten młody człowiek bezrefleksyjnie powtarza hasła skrajnej prawicy - mówi Konrad Dulkowski. - Przerażające byłoby dopuszczenie do świadomości, że obok nas żyją ludzi, którzy - gdyby mogli - mordowaliby Żydów w pogromach. Być może ten nastolatek traktuje nagranie w kategoriach wygłupu, ale z całą pewnością musimy reagować, bo czasami od słowa do czynu droga jest krótka.