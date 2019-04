Uczniowie II LO w Opolu murem za nauczycielami. Zorganizowali specjalną pikietę [ZDJĘCIA]

- Nie chodzi tylko o to, by nauczyciele lepiej zarabiali, ale także o cały system oświaty i jego finansowanie. Nam zależy na tym, by polskie szkoły były coraz nowocześniejsze, ale przez brak odpowiednich nakładów niejednokrotnie pojawia się problem choćby z zakupem tak podstawowych przedmiotów, jak pisaki do tablic. Kolejny problem to często zmieniana i pisana na kolanie podstawa programowa. Dlatego też stanęliśmy murem za nauczycielami - dopowiada Posacki.

“Pewna granica została przekroczona. I to wielokrotnie!”

Krzysztof Sobków, nauczyciel matematyki w II LO, nie ukrywał wdzięczności względem uczniów. - To ważne wsparcie w trudnej dla nas chwili. Oczywiście, że my wolelibyśmy te dni spędzać z młodzieżą w klasach, ucząc ich i wspólnie się rozwijając, ale została przekroczona pewna granica. Doszliśmy do momentu, w którym jest bardzo źle - mówi rozżalony nauczyciel. - Jednym z argumentów wysuwanych przeciw nam są wakacje. Owszem, mamy wtedy wolne, ale wielu z nas nie stać na to, by móc udać się na zasłużony wypoczynek ze względu na niskie pensje - dodaje Sobków.