Uczniowie w województwie opolskim pójdą do szkoły w soboty? Kurator: przez strajk jest takie ryzyko

W poniedziałek konferencji prasowej Michał Siek, opolski kurator oświaty, zapewnił, że pierwszy dzień egzaminów ósmoklasistów odbył się bez żadnych nieprawidłowości. Jednocześnie kurator odniósł się do zbliżających się egzaminów dojrzałości. - Mam nadzieję, że maturzyści nie będą kolejną grupą zakładników, bo ich egzamin ma nieco inny wymiar. Absolwentów szkół średnich, chcących studiować, obowiązuje przecież rekrutacja - i to nie tylko na uczelniach polskich, ale i zagranicznych. Nie może być więc mowy o zagrożeniu procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminu - słyszymy.

A owo zagrożenie, jak słyszymy, może się jednak pojawić. - Do przyszłej środy należy wystawić uczniom oceny, a w niektórych szkołach nie przedstawiono nawet propozycji ocen końcowych. Dyrektorzy szkół są jednak zobowiązani do zwołania posiedzenia rady pedagogicznej, na której będą podjęte uchwały zatwierdzające oceny. Nauczyciele mogą zawiesić strajk, dokonać klasyfikacji uczniów i powrócić do protestu. Nie widzę tu innej możliwości - podkreśla stanowczo Siek.

Na strajku, zdaniem kuratora, mogą również ucierpieć młodsi uczniowie. - Istnieje ryzyko, że w sytuacji, gdy postawa programowa nie będzie zrealizowana przez przedłużający się strajk, dyrektorzy będą musieli podjąć decyzję o odrabianiu zajęć w soboty. Będzie to niezbędne, bo przecież uczniowie nie mogą mieć dużych zaległości w materiale, które mogłyby przełożyć się na słabe wyniki egzaminów po podstawówce czy szkole średniej - podsumowuje Michał Siek.

Kurator nie był jednak w stanie powiedzieć, jak długo jeszcze musiałby potrwać strajk nauczycieli, by zdecydowano o odrabianiu zajęć w weekendy.

O komentarz do słów Michała Sieka poprosiliśmy Mirosława Śnigórskiego, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu. - Realizacja takiej wizji nie będzie prosta, aczkolwiek jestem w stanie uwierzyć we wszystko, zwłaszcza, gdy pojawi się stosowna podstawa prawna. Jednak skoro mielibyśmy pracować w soboty, to dlaczego i nie w niedziele? Może w ogóle wydłużymy rok szkolny? Nic mnie już nie zdziwi... - ironizuje rozgoryczony Śnigórski.

