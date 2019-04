Uczniowie z Jełowej wysłali kartki do nieznajomych z całej Polski. Po co?

- W szkole szczególnie potrzebne są działania, które dają impuls do rozmowy na temat różnorodności, nietolerancji czy różnych form dyskryminacji, a jednocześnie rozwijają umiejętność krytycznego myślenia i formułowania poglądów - mówi Justyna Konik z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej, która była koordynatorką projektu.

Dlatego uczniowie klasy VII i VIII włączyli się do akcji „Solidarność. Podaj dalej!”. Założenie jest proste i przypomina ideę listów wysyłanych w butelce, gdzie nadawca nigdy nie mógł przewidzieć, do kogo dotrze jego przesłanie. Młodzi ludzie z Jełowej wysłali ponad 50 kartek pocztowych do losowo wybranych osób prywatnych, ale też do instytucji gminnych i wojewódzkich.

- Każda pocztówka miała podwójny przekaz, ponieważ z jednej strony było zdjęcie, a z drugiej osobista wiadomość napisana przez ucznia - wyjaśnia Justyna Konik. - Uczniowie bardzo liczą na to, że dostaną odpowiedzi.