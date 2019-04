Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych i szkoły podstawowej nr 33 z Opola w światowym i europejskim finale Odysei Umysłu

Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Jego celem jest rozwój zdolności twórczych młodych ludzi, kreatywnego i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów na różne sposoby.

28. ogólnopolski finał odbył się w miniony weekend w Gdyni. Nasz region po eliminacjach regionalnych we Wrocławiu reprezentowały w Gdyni drużyny:

z Nysy: SP 3, SP 5 oraz Stowarzyszenie CREOATE

z Kluczborka : Zespół Szkół Ogólnokształcących STO

z Opola: PSP 1, PSP 33, SP TAK, Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne 9, LO I, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Elektrycznych.

W kolejnych etapach, na poziomie europejskim i światowym reprezentować Opolszczyznę będą drużyny:

z PSP 33 Opole – zajęli 3. miejsce i zdobyli nagrodę drugiego stopnia w finale ogólnopolskim w drugiej grupie wiekowej, co oznacza, że zakwalifikowali się do udziału w EuroFestiwalu w Petersburgu

z Zespołu Szkół Elektrycznych Opole – dwie drużyny – z których jedna zakwalifikowała się do europejskiego etapu w Petersburgu, ale zdobyła też nagrodę specjalną, dzięki której może lecieć na 40. światy finału konkursu w Michigan w USA, podobnie jak druga drużyna z tej szkoły, która zajęła I miejsce.

- W trzeciej grupie wiekowej wystartowały dwie drużyny Zespołu Szkół Elektrycznych, które rozwiązywały dwa różnie problemy, konkurując z ponad 230 drużynami z całej Polski - opowiada Tomasz Śniegur, trener drużyny, która zajęła drugie miejsce i zdobyła nagrodę specjalną Ranatra Fusca za Wybitną Kreatywność, za to, że nie bała się podjąć twórczego ryzyka, a także za wykonanie innowacyjnego urządzenia, o niezwykle skomplikowanym sposobie działania, wykonującego różne zadania, bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.

Jej zadaniem było skonstruowanie stworzenia mechanicznego, potrafiącego na różne sposoby wizualnie wtapiać się w otoczenie. Młodzi konstruktorzy zbudowali hydrauliczne ramię robota oraz prawdziwy hologram, za co zdobyli także drugie miejsce, co oznacza, że zakwalifikowali się do finałów europejskich, które odbędą się w kwietniu w Rosji.

Mistrzowie Polski, czyli druga drużyna z ZSE, pod kierownictwem Renaty Kiszy-Świątek pokonała konkurencję, budując 15-gramową strukturę z drewna balsa, wytrzymującą niewiarygodny ciężar.

- Chcemy, żeby obydwie nasze drużyny pojechały na światowy finał do USA, który obędzie się od 21 do 21 maja - zapowiada Tomasz Śniegur.

Z kolei zwycięski zespół ze szkoły podstawowej nr 33 - ekipa Omeratunkowa - rywalizowała, budując OmeroMobil – pojazd sterowany przez przynajmniej jednego jadącego na nim członka drużyny, który pozwolił ekipie Omera i pomocnikowi zaradzić trzem problemom, wybranym z przedstawionej uczestnikom listy. Zdobyli 3 miejsce, dzięki czemu awansowali do europejskiego finału w Petersburgu w Rosji, który odbędzie się 25 kwietnia.

- W Odysei Umysłu nasza szkoła bierze udział po raz 10. W tym czasie dwa razy zdobyliśmy możliwość zaprezentowania się na finale światowym w USA, a trzy razy na finałach europejskich, włącznie z tym aktualnym. W Petersburgu powinniśmy się pojawić 25 kwietnia - mówi Izabela Macków, trener zwycięskiego zespołu, nauczycielka polskiego i geografii.

Pojazd, który zbudowali uczniowie, musiał zmieścić się w jednej lub du walizkach o łącznych gabarytach nie przekraczających 157 cm. - Nasz był rozsuwany i zmieścił się w jednej walizce - dodaje Izabela Maćków.

Grupę tworzą: Marek Gierczak, Braian Skrzypiec, Dominik Kobienia, Julia Solska, Marta Surmacz, Maja Turek i Michał Bekieszczuk.

- Udział młodzieży finałach światowych to ogromny wydatek. Koszt pobytu, transportu oraz ubezpieczenia jednego członka drużyn odysejowych to ok. 6000 - 6500 złotych. Kwota ta pomnożona przez ilość członków drużyn (16 osób) daje ok. 100 000 złotych, które należy wpłacić do 30.04.2019 w celu rejestracji drużyny. Dlatego czas jest dla nich czynnikiem kluczowym - dodaje Tomasz Śniegur.

Dla uczniów PSP 33 udział w Eurofestiwalu to wydatek około 30 000 zł. Szkoły zbierają pieniądze na ten cel i proszą o pomoc.

Drużyny ZSE zbierają je są na koncie: