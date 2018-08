Ulica Korfantego w Opolu będzie zamknięta przez tydzień, od niedzieli (5 sierpnia). Wszystko przez rozbudowę szpitala MSWiA.

Ratusz poszedł kierowcom na rękę i na czas zamknięcia Korfantego dopuszcza ruch dwukierunkowy na ul. Krakowskiej na odcinku od 1 Maja do Powolnego.

Przez najbliższy tydzień zamknięta będzie ulica Korfantego w Opolu, na wysokości polikliniki. Związane jest to z rozbudową tego szpitala, bo jezdnię na kilka dni zajmie ciężki sprzęt.Dźwig będzie transportował na ostatnią kondygnację specjalne moduły, z których zbudowane będzie kolejne piętro szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.W związku z tym kierowcy muszą sobie znaleźć nową drogę na i z Zaodrza do centrum oraz na Pasiekę.- Potem ulicami Żwirki i Wigury, Mozarta będzie można wjechać na plac Wolności i dalej ulicą Zamkową, przez na żółty mostek, dotrzeć na ulicę Piastowską - wyjaśnia Agnieszka Maślak, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Opolu.Ci, którzy będą chcieli pojechać w lewo, na przykład do ZOO czy do Komendy Wojewódzkiej Policji, będą mogli zawrócić przed urzędem wojewódzkim.- Ale z centrum na Zaodrze i Pasiekę jest też kilka innych możliwości dojazdu, więc przez tych kilka dni kierowcy powinni z nich korzystać - dodaje naczelnik Maślak.Utrudnienia potrwają do soboty (11 sierpnia).