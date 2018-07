Buspas w tej części Zaodrza zlikwidowano na początku roku, gdy z powodu rozbudowy ul. Niemodlińskiej wszystkie autobusy przekierowano na świeżo ukończony most nad Kanałem Ulgi. Pas ruchu dla MZK miał wrócić wraz z zakończeniem rozbudowy Niemodlińskiej. Tak się jednak nie stało.

Gdy na początku tego roku drogowcy likwidowali buspas na Spychalskiego, deklarowali, że wraz z końcem prac na ul. Niemodlińskiej (nastąpiło to formalnie 24 czerwca ), buspas w kierunku centrum miasta będzie przywrócony.I choć autobusy na ulicę Spychalskiego wróciły, to nie mają preferencji w ruchu na tej drodze. Oznakowanie buspasa jest bowiem przekreślone.Daria Placek z biura prasowego urzędu miasta wyjaśnia, że buspas na ul. Spychalskiego nie znajdował się w zakresie rozbudowy ul. Niemodlińskiej.- W związku z tą inwestycją potrzebne były objazdy, stąd różne warianty jego funkcjonowania. Buspas na ul. Spychalskiego zostanie przywrócony wtedy, kiedy uruchomiony będzie buspas na ul. Niemodlińskiej - zapowiada.Kiedy to nastąpi? W tym przypadku ratusz nie podaje precyzyjnej odpowiedzi. Informuje natomiast, że inny buspas na ul. Niemodlińskiej - ten znajdujący się na nowym moście nad Kanałem Ulgi - już obowiązuje. Wkrótce ma się na nim pojawić dodatkowe oznakowanie poziome dopuszczające na nim ruch taksówek.W przypadku buspasów na ul. Niemodlińskiej wiadomo natomiast, że będą one obowiązywały wyłącznie w określonych godzinach od poniedziałku do piątku.Mowa o porannym szczycie komunikacyjnym, który przypada na godz. 7-9, oraz szczycie popołudniowym w godz. 14-17.W pozostałych godzinach w tygodniu, a także w soboty i w niedziele, po pasach tych będą mogli też jeździć pozostali kierowcy.