W związku z rozbudową centrum handlowego Solaris Center i budową parkingu podziemnego na pl. Kopernika, zmieni się też układ komunikacyjny w tej części Opola.

Od kilku dni zamknięta jest ulica Żeromskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Kośnego. Trwają też prace na jezdni wzdłuż Solarisa. W związku z tym wyznaczone są objazdy, a kierowcy stoją w korkach.- Ale po zakończeniu prac ruch w centrum poprawi się - mówi Zbigniew Bahryj, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.W związku z rozbudową Centrum Handlowego Solaris Center i budową parkingu podziemnego na placu Kopernika zmieni się też układ komunikacyjny w tej części Opola.Kierowców powinien ucieszyć fakt, że na rondzie obok Zakładu Energetycznego (skrzyżowanie ulic Żeromskiego, Oleskiej i Waryńskiego) powstanie długo wyczekiwany prawoskręt. - Jadący od ul. Sienkiewicza w stronę Żeromskiego nie będą musieli już wjeżdżać na rondo, tylko objadą je specjalnym bajpasem - mówi dyrektor Bahryj.To poprawi ruch w tym miejscu, bo do tej pory w godzinach szczytu rondo się korkowało.- Na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Kośnego planowane są też dwa pasy ruchu - jeden do jazdy na wprost, drugi do lewoskrętu w ulicę Kośnego - informuje Marta Wojtaś z agencji, która wspiera komunikacyjnie firmę NEPI Rockcastle Poland - właściciela galerii Solaris Center. - Na pozostałej części ulicy Żeromskiego nie są planowane dodatkowe pasy ruchu.Natomiast na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i dotychczasowego wyjazdu z placu Kopernika powstaje rondo. Dzięki niemu łatwiejszy będzie wjazd i wyjazd z budowanego właśnie pod placem podziemnego parkingu.Przywrócenie ruchu (wahadłowego) dla komunikacji zbiorowej na obecnie zamkniętym odcinku ulicy Żeromskiego planowane jest pod koniec sierpnia. - Zaś zakończenie prac przy przebudowie ulic - na koniec września - dodaje Marta Wojtaś.Cały czas prowadzone są też roboty związane z budową podziemnego parkingu pod placem Kopernika.Pierwsze samochody powinny zaparkować pod placem pod koniec tego roku, a zakończenie całej inwestycji, która przewiduje też powstanie nowoczesnego i przyjaznego dla mieszkańców placu nad parkingiem, to 2019 rok.Jak wynika z projektu, parking podziemny pomieści 300 samochodów.Równolegle trwa rozbudowa Solarisa. Dzięki inwestycji centrum handlowe zyska ponad 9 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni (obecnie liczy ona 17,7 tys. m kw.), na której pojawi się około 40 sklepów i punktów usługowych.[g]13287024[/g]