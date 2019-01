Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu kupił supernowoczesny tomograf za 5 mln zł

Nowy aparat to sprzęt najnowszej generacji. Można go porównać do samochodu hybrydowego z dwoma silnikami. Daje możliwość szybszego i bardziej precyzyjnego diagnozowania chorych. Jest szybki jak błyskawica. Czas skanowania serca wynosi 0,28 sekundy, klatki piersiowej 1,3 sekundy. - Kiedy trafi do nas ofiara wypadku, skanowanie całego człowieka potrwa zaledwie 5 sekund. Dzięki tej klasy sprzętowi będzie można uratować życie wielu ludzi - mówi dr Andrzej Sznajder, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK.

Oddany dziś do użytku tomograf jest pierwszym tego typu urządzeniem w Polsce. Jego koszt to 5 mln zł. Dodatkowo 1 mln zł szpital zainwestował w przebudowę pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej pod jego użytek. Na tę inwestycję Uniwersytecki Szpital Kliniczny pozyskał pieniądze ze środków unijnych (85% dofinansowania) i Ministerstwa Zdrowia.

Zakup tomografu to część znacznie szerszego projektu obejmującego wymianę sprzętu, wyposażenia oraz remonty. W jego ramach szpital zyskał ponad 27 mln zł.

3 mln zł kosztowała zakończona niedawno modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Oddział ma teraz nowe oblicze, wymieniono instalacje, doposażono i przystosowano sale do potrzeb pacjentów oraz zmodernizowano gabinety lekarzy i dyżurki pielęgniarek. Utworzono sale intensywnego nadzoru dla pacjentów z systemami monitoringu oraz sale wyposażone w specjalistyczne łóżka (m.in. bariatryczne).

To największy oddział chirurgiczny na Opolszczyźnie i jedyny ośrodek naczyniowy. Leczy się tu choroby cywilizacyjne związane z nieprawidłowym metabolizmem i powikłaniami takimi jak cukrzyca, zwyrodnienie stawów czy niewydolność żylna.