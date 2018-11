Uniwersytet Opolski i Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa coraz bliższe połączenia

– To jest przełomowe wydarzenie w historii naszego młodego uniwersytetu, w roku jubileuszu. Po dwóch latach trudnych, nieudanych prób, udało nam się w ciągu ostatnich tygodni wypracować z rektorem Halskim konsensus jednoczący potencjały obu uczelni, który jest satysfakcjonujący dla ich społeczności - mówi prof. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Senat PMWSZ zgodę na połączenie wyraził już 8 listopada.

Nasza uczelnia stanęła u progu decyzji, w którą stronę się rozwijać. Czy mamy być wyłącznie uczelnią zawodową, czy położyć nacisk również na jej akademickość. Mamy już 25-osobową grupę pracowników naukowych, badawczych, którzy chcą się rozwijać. Nasze laboratoria też zostały stworzone z tą myślą. Naukowo pracują również nasi studenci. Co roku minister nauki przyznaje nawet pięć stypendiów właśnie za osiągnięcia naukowe. Mamy potencjał i poziom, którego nie wolno zaniedbać. A nowa ustawa o szkolnictwie wyższym stworzyła sprzyjającą temu okoliczność, którą postanowiliśmy wykorzystać – podkreśla dr hab. Tomasz Halski, rektor PMWSZ.

Ostateczna decyzja o połączeniu będzie należeć do ministra nauki, ale to właśnie ministerstwo od chwili utworzenia kierunku lekarskiego na UO oczekiwało takiego rozwiązania.

Już jest przygotowany tekst wspólnego oświadczenia i wniosku obu rektorów do ministra nauki informujący o spełnieniu warunków wstępnych i powołaniu wspólnego zespołu, który pracować będzie nad nowym statutem, strukturą organizacyjną, nowym regulaminem pracy itp.

Zgodnie z nową ustawą uczelnie i tak musiałyby to zrobić. Teraz pracować będą nad tym wspólnie, a to powinno być podstawą do wydania przez ministra rozporządzenia o włączeniu PMWSZ.

- Spieszymy się. Szkoda nam każdego dnia. Chcielibyśmy inaugurację nowego roku akademickiego zorganizować już jako jedna uczelnia - mówi rektor Marek Masnyk.

Pierwszym krokiem, już na wiosnę, będzie powołanie Wydziału Lekarskiego na bazie obecnego instytutu medycyny UO.

Z kolei kierunki prowadzone w szkole medycznej (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, kosmetologia i dietetyka) złożą się na nowy Wydział Nauk o Zdrowiu. Te dwa wydziały będą istniały na pewno do 2024 roku.

Moim marzeniem jest, by od 2024 roku formalnie mogło zacząć funkcjonować Collegium Medicum. Do tego czasu okrzepniemy i wypuścimy pierwszych absolwentów kierunku lekarskiego - mówi prof. Marek Masnyk.

Rektor PMWSZ w nowej strukturze uczelni będzie prorektorem ds. Collegium Medicum, ale z wyłączeniem kompetencji w stosunku do Wydziału Lekarskiego. Oznacza to, że de facto będzie zarządzał dawną szkołą medyczną w randze prorektora.

Nikt z uczelni medycznej nie straci pracy. Dodatkowo jej pracownicy otrzymają gwarancję 5-letniego zatrudnienia.

- Wynegocjowaliśmy połączenie na zasadach partnerskich - podkreśla rektor Masnyk - a szczegóły będą dopracowywane.

Uczelnia skorzysta finansowo. Ma przez kolejne 5 lat zagwarantowane dofinansowanie na poziomie 103 proc.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu jest jedyną tego typu uczelnią w Polsce. Prowadzi studia licencjackie i magisterskie. Działa od 2003 roku.

OPOLSKIE INFO - 9.11.2018