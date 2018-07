Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Burze z opadami deszczu od 5 mm do 15 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h prognozują na piątkowe popołudnie synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami możliwy jest grad. Na weekend prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.





Burze połączone z opadami gradu powodować mogą:

zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych;

duże straty w uprawach rolnych i na działkach;

szkody w drzewostanie;

uszkodzenia budynków;

zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów;

wzrost zagrożenia pożarowego; uszkodzenia dróg.



Przy wysokich temperaturach istnieje ryzyko wystąpienia udaru słonecznego; zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych powierzchni dróg, wzrost zagrożenia pożarowego.

Burze połączone z opadami gradu powodować mogą:Przy wysokich temperaturach istnieje ryzyko wystąpienia udaru słonecznego; zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych powierzchni dróg, wzrost zagrożenia pożarowego.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.