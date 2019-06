Upał w Opolu. Opolanie szukają ochłody w cieniu i... w fontannach [ZDJĘCIA]

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, zaznacza, że osoby, które się na to decydują, robią to na własną odpowiedzialność. - Od kąpieli mamy baseny. Fontanna to nie basen. Do schładzania się kurtyny wodne - zaznacza.

Z powodu wysokich temperatur dyrekcja części szkół w Opolu zdecydowała się na skrócenie lekcji do 30 minut. - Taka sytuacja ma miejsce w przypadku siedmiu szkół średnich i czterech szkół podstawowych - wskazuje Irena Koszyk, naczelniczka wydziału oświaty w urzędzie miasta.

Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, upały będą nam towarzyszyły co najmniej do soboty. Do tego czasu codziennie temperatury oscylować będą w okolicach 30 st. C. W niedzielę w Opolu można się spodziewać opadów oraz spadku temperatury do 25 st. C.