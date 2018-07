Podczas upałów nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. (© Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press)

Od poniedziałku do czwartku synoptycy prognozują wysokie temperatury w całym kraju. Na Opolszczyźnie temperatura maksymalna w dzień od 30 stopni Celsjusza do 34 stopni Celsjusza. Temperatura w nocy od 17 do 20 stopni Celsjusza.



35 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad. To ostrzeżenie dotyczy powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, oleskiego i strzeleckiego.







Podczas upałów nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.



Zasady zachowania podczas upałów:



Należy przebywać w najchłodniejszych pomieszczeniach w domu.

Unikać forsownego wysiłku fizycznego.

Unikać wychodzenia na zewnątrz w czasie największych upałów, w szczególności między godziną 10:00 a 15:00.

Nigdy nie należy zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodach, nawet na chwilę.

Należy brać częste oraz chłodne kąpiele oraz stosować chłodne okłady na ciało.

Używać jasnych, lekkich, luźnych, bawełnianych lub lnianych ubrań oraz nakryć głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV.

Należy spożywać dużą ilość wody.

Należy zamykać i zasłaniać okna zasłonami lub żaluzjami, również w klimatyzowanych pomieszczeniach. Na poniedziałkowe popołudnie, 30 lipca, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do

