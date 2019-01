USK Opole - rozkładane fotele dla rodziców ułatwią czuwanie nad chorym dzieckiem na chirurgii dziecięcej

To kolejny dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla opolskiego szpitala. We wrześniu USK dostał 47 foteli, które są do dyspozycji rodziców dzieci leczonych na pediatrii, laryngologii i intensywnej terapii.

Meble są już dezynfekowane i ustawiane we wszystkich salach. Na oddziale znajdują się też rozkładane leżanki, zakupione przez szpital i udostępniane potrzebującym rodzicom.

Mamy leczonych w USK dzieci skomentowały kolejny szpitalny nabytek na facebooku.

Pani Agnieszka: "Czuwanie przy dziecku 24 h/ 24h na drewnianym stołku było koszmarne ...To wspaniałe, że dyrekcja „widzi” rodzica i zapewnia mu komfort ! Gratuluję!

Pani Katarzyna: "Nieporównywalnie lepiej w stosunku do spania na leżaku 2 lata temu, naprawdę czułam się wypoczęta. Po raz kolejny WOŚP robi ogromną robotę".

