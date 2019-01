Uwaga! Czeka nas załamanie pogody. W Opolu i województwie opolskim będzie mocno wiało

Nad Polską będzie przemieszczać się deszczowy front atmosferyczny.

We wtorek po południu i w nocy prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Na termometrach 10 stopni Celsjusza, ale z powodu silnego wiatru i opadów temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa.

W środę pogoda nadal nie będzie nam sprzyjała. Przed południem prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu.