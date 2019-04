Bagna i jezioro. Mieszkańcy opolskiego osiedla mają dość [ZDJĘCIA]

- Są dni lepsze i gorsze, ale zdarza się, że musimy ubierać kalosze, by wyjechać do pracy – mówią właściciele domów na Osiedlu Róży Wiatrów w Opolu. Na początku roku jedna z ulic wyglądała jak imponujących rozmiarów rzeka. Ludzie mają pretensje do dewelopera.