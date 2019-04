Uwaga! GIS ostrzega przed groźnymi związkami chemicznymi w naczyniach

Jaki wpływ na zdrowie ma formaldehyd?

Jednym ze związków chemicznych, przed nadmiarem których ostrzega GIS jest formaldehyd. W przemyśle chemicznym stosuje się go bardzo często. Jeśli jego poziom zostaje przekroczony, może mieć szkodliwy wpływ m.in. na skórę i układ oddechowy. Zalicza się go również do 3. kategorii rakotwórczości, co oznacza, że może mieć działanie rakotwórcze na ludzki organizm.

Wyniki badań epidemiologicznych potwierdzają, że w przypadku osób zawodowo narażonych na działanie formaldehydu, może on przyczyniać się do raka nosogardła, a także białaczki.

Formaldehyd w zbyt wysokim stężeniu może mieć także negatywny wpływ na wątrobę, układ rozrodczy, układ nerwowy i system immunologiczny. Działa drażniąco na błony śluzowe oczu, może również przyczyniać się m.in. do astmy oraz obniżenia przepływu powietrza w płucach u dzieci.

Niedawno problem z niebezpiecznymi substancjami toksycznymi pojawił się w Borkowicach.